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Жители Казани массово пришли сдавать кровь для детей, пострадавших при стрельбе

Медики поблагодарили людей за отклик и отметили, что теперь для школьников собрано необходимое количество крови.

11 мая 2021, 11:14
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Республиканский центр крови Татарстана сообщил о повышенной потребности в донорах, которые могли бы помочь детям, раненным при стрельбе в школе № 175. После этого в медучреждения сразу выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших. Людей оказалось так много, что всё необходимое собрали в течение нескольких часов после инцидента.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

"Благодарим всех, кто не остался равнодушным и откликнулся на наш призыв сдать кровь. В настоящее время благодаря вашей поддержке в ГАУЗ РЦК МЗ РТ достаточно компонентов крови для оказания помощи. Спасибо за солидарность", — сообщается на сайте Республиканского центра крови.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Как сообщал Лайф, трагедия в Казани произошла сегодня утром. 19-летний парень открыл огонь по детям и учителям, убив восемь человек и ранив ещё 16. Чтобы спастись, школьники прыгали из окон. Напавшего задержали живым, им оказался бывший ученик гимназии. Правоохранителям он заявил, что испытывает ненависть ко всем вокруг, а бомбы научился делать в Интернете. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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