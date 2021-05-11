Жители Казани массово пришли сдавать кровь для детей, пострадавших при стрельбе

Республиканский центр крови Татарстана сообщил о повышенной потребности в донорах, которые могли бы помочь детям, раненным при стрельбе в школе № 175. После этого в медучреждения сразу выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших. Людей оказалось так много, что всё необходимое собрали в течение нескольких часов после инцидента.