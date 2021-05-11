Жители Казани массово пришли сдавать кровь для детей, пострадавших при стрельбе
Медики поблагодарили людей за отклик и отметили, что теперь для школьников собрано необходимое количество крови.
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Республиканский центр крови Татарстана сообщил о повышенной потребности в донорах, которые могли бы помочь детям, раненным при стрельбе в школе № 175. После этого в медучреждения сразу выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших. Людей оказалось так много, что всё необходимое собрали в течение нескольких часов после инцидента.
"Благодарим всех, кто не остался равнодушным и откликнулся на наш призыв сдать кровь. В настоящее время благодаря вашей поддержке в ГАУЗ РЦК МЗ РТ достаточно компонентов крови для оказания помощи. Спасибо за солидарность", — сообщается на сайте Республиканского центра крови.
Как сообщал Лайф, трагедия в Казани произошла сегодня утром. 19-летний парень открыл огонь по детям и учителям, убив восемь человек и ранив ещё 16. Чтобы спастись, школьники прыгали из окон. Напавшего задержали живым, им оказался бывший ученик гимназии. Правоохранителям он заявил, что испытывает ненависть ко всем вокруг, а бомбы научился делать в Интернете. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся.
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