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Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани

Сегодня утром в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, есть несколько жертв.

11 мая 2021, 11:09

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская премьер-лига сделала заявление на официальном сайте.

"Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания", — говорится в заявлении.

Ранее Единая лига ВТБ объявила о минуте молчания перед матчами плей-офф.

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Напомним, что 12 мая объявлено днём траура в Татарстане.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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