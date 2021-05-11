Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани
Сегодня утром в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, есть несколько жертв.
Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС
Российская премьер-лига сделала заявление на официальном сайте.
"Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания", — говорится в заявлении.
Ранее Единая лига ВТБ объявила о минуте молчания перед матчами плей-офф.
Напомним, что 12 мая объявлено днём траура в Татарстане.
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