Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Сборные России по футболу и хоккею выразили свои соболезнования родным и близким погибших при трагических обстоятельствах в гимназии в Казани.

"Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в казанской школе № 175. Скорбим вместе со всей страной", — говорится в сообщении сборной России по футболу.

Скорбит с Казанью и Федерация хоккея России.

В школе №175 Казани сегодня произошла стрельба, в результате которой погибли и получили ранения учащиеся и сотрудники.



Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Чудовищная трагедия. Скорбим. — Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2021

Единая лига ВТБ также присоединилась к соболезнованиям и сообщила, что матчи плей-офф 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания.

Матчи Единой Лиги 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания.



Во вторник в Казани в школе №175 произошли взрыв и стрельба. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.



Единая Лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии 🙏 pic.twitter.com/v1wdRSX6gd — VTB League (@VTBUL) May 11, 2021

Не обошли стороной трагедию и другие спортивные клубы.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Скорбим вместе с вами. pic.twitter.com/hcNhwyDeIm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 11, 2021

Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии. #ЦСКА скорбит вместе с вами 🙏 pic.twitter.com/cdzUYdFJsv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2021

Казань, мы с вами…



Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Произошедшее ранним утром 11 мая — большая трагедия.



Мы скорбим вместе с вами… pic.twitter.com/zxVlKfyyOX — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 11, 2021

Сегодня утром произошло вооруженное нападение на казанскую школу № 175, есть погибшие и раненые.

Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с Татарстаном и всей страной. — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 11, 2021

Напомним, что 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

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