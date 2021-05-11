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Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Также стало известно, что баскетбольные матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в Казани.

11 мая 2021, 09:59

Сборные России по футболу и хоккею выразили свои соболезнования родным и близким погибших при трагических обстоятельствах в гимназии в Казани.

"Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в казанской школе № 175. Скорбим вместе со всей страной", — говорится в сообщении сборной России по футболу.

Скорбит с Казанью и Федерация хоккея России.

Единая лига ВТБ также присоединилась к соболезнованиям и сообщила, что матчи плей-офф 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания.

Не обошли стороной трагедию и другие спортивные клубы.

Напомним, что 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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