Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии
Также стало известно, что баскетбольные матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в Казани.
Сборные России по футболу и хоккею выразили свои соболезнования родным и близким погибших при трагических обстоятельствах в гимназии в Казани.
"Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в казанской школе № 175. Скорбим вместе со всей страной", — говорится в сообщении сборной России по футболу.
Скорбит с Казанью и Федерация хоккея России.
В школе №175 Казани сегодня произошла стрельба, в результате которой погибли и получили ранения учащиеся и сотрудники.— Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2021
Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Чудовищная трагедия. Скорбим.
Единая лига ВТБ также присоединилась к соболезнованиям и сообщила, что матчи плей-офф 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания.
Матчи Единой Лиги 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания.— VTB League (@VTBUL) May 11, 2021
Во вторник в Казани в школе №175 произошли взрыв и стрельба. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Единая Лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии 🙏 pic.twitter.com/v1wdRSX6gd
Не обошли стороной трагедию и другие спортивные клубы.
Выражаем соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Скорбим вместе с вами. pic.twitter.com/hcNhwyDeIm— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 11, 2021
Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии. #ЦСКА скорбит вместе с вами 🙏 pic.twitter.com/cdzUYdFJsv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 11, 2021
Казань, мы с вами…— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 11, 2021
Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Произошедшее ранним утром 11 мая — большая трагедия.
Мы скорбим вместе с вами… pic.twitter.com/zxVlKfyyOX
Сегодня утром произошло вооруженное нападение на казанскую школу № 175, есть погибшие и раненые.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 11, 2021
Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с Татарстаном и всей страной.
Напомним, что 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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