Кузнецова назвала верхом трусости стрельбу по детям в школе Казани

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка находится на связи с детским омбудсменом Татарстана и готова оказать необходимую помощь пострадавшим.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала трагедию в гимназии в Казани. По её словам, стрелять по детям — верх трусости. Об этом она заявила в ходе заседания Общественного совета при детском омбудсмене, которое началось с минуты молчания в память о погибших в результате ЧП.

"Это верх трусости — стрелять по детям, тем более совершеннолетний человек стрелял. Разберутся, безусловно, но детей не вернёшь", — заявила омбудсмен.

Кузнецова находится на связи с уполномоченным по правам детей Татарстана. Также она отправится в Казань для оказания необходимой помощи пострадавшим.

"Да, я тоже собираюсь туда (в Казань. — Прим. Лайфа). Очень важно, что завтра — день траура, разделить эту скорбь, с одной стороны, с другой стороны — предложить свою помощь по поддержке, по сопровождению (пострадавших. — Прим. ред.)", — цитирует её РИА "Новости".