Кузнецова назвала верхом трусости стрельбу по детям в школе Казани
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка находится на связи с детским омбудсменом Татарстана и готова оказать необходимую помощь пострадавшим.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала трагедию в гимназии в Казани. По её словам, стрелять по детям — верх трусости. Об этом она заявила в ходе заседания Общественного совета при детском омбудсмене, которое началось с минуты молчания в память о погибших в результате ЧП.
"Это верх трусости — стрелять по детям, тем более совершеннолетний человек стрелял. Разберутся, безусловно, но детей не вернёшь", — заявила омбудсмен.
Кузнецова находится на связи с уполномоченным по правам детей Татарстана. Также она отправится в Казань для оказания необходимой помощи пострадавшим.
"Да, я тоже собираюсь туда (в Казань. — Прим. Лайфа). Очень важно, что завтра — день траура, разделить эту скорбь, с одной стороны, с другой стороны — предложить свою помощь по поддержке, по сопровождению (пострадавших. — Прим. ред.)", — цитирует её РИА "Новости".
Соболезнования родным погибших детей ранее выразил президент России Владимир Путин. Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам.
Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон