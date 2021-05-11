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Опубликовано 11 мая 2021, 13:47

Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Он призвал парламентариев "со своей стороны сделать всё, чтобы такого больше не повторялось".

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал поручение думскому Комитету по безопасности проанализировать законодательство в области оборота оружия. Такое заявление он сделал после инцидента в Казани, где в школе № 175 студент открыл огонь по ученикам.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу
Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

"Давайте со своей стороны сделаем всё, чтобы такого больше не повторялось. Поручим Комитету по безопасности проанализировать наши законы. Всё происходит, как правило, с использованием Интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и на эти вопросы. Но и вопросы, связанные с оборотом оружия", — сказал Володин в ходе заседания Госдумы.

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии
Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Напомним, стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным президента Татарстана, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. При этом, по информации источника Лайфа, погибло 10 человек, а 21 был ранен. Мы публиковали список пострадавших.

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Алексей Дёмин
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