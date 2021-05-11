Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

Он призвал парламентариев "со своей стороны сделать всё, чтобы такого больше не повторялось".

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал поручение думскому Комитету по безопасности проанализировать законодательство в области оборота оружия. Такое заявление он сделал после инцидента в Казани, где в школе № 175 студент открыл огонь по ученикам .

"Давайте со своей стороны сделаем всё, чтобы такого больше не повторялось. Поручим Комитету по безопасности проанализировать наши законы. Всё происходит, как правило, с использованием Интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и на эти вопросы. Но и вопросы, связанные с оборотом оружия", — сказал Володин в ходе заседания Госдумы.