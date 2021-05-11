Мишустин — о трагедии в казанской гимназии: Каждая такая потеря — огромное горе

Мишустин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани. Видео © LIFE

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе Казани. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. Каждая такая потеря — огромное горе. Прошу почтить память погибших", — заявил Мишустин.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на место ЧП вылетели медицинские специалисты по огнестрельным ранениям. Ситуация находится на её личном контроле.

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