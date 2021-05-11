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Мишустин — о трагедии в казанской гимназии: Каждая такая потеря — огромное горе

Совещание премьера с заместителями началось с минуты молчания в память о погибших при стрельбе.

11 мая 2021, 10:43

Мишустин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани. Видео © LIFE

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе Казани. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

"Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. Каждая такая потеря — огромное горе. Прошу почтить память погибших", — заявил Мишустин.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на место ЧП вылетели медицинские специалисты по огнестрельным ранениям. Ситуация находится на её личном контроле.

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до десяти человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ заявили, что после стрельбы в Казани введён режим КТО.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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