Мишустин — о трагедии в казанской гимназии: Каждая такая потеря — огромное горе
Совещание премьера с заместителями началось с минуты молчания в память о погибших при стрельбе.
Мишустин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани. Видео © LIFE
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе Казани. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. Каждая такая потеря — огромное горе. Прошу почтить память погибших", — заявил Мишустин.
Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на место ЧП вылетели медицинские специалисты по огнестрельным ранениям. Ситуация находится на её личном контроле.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до десяти человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В МВД РФ заявили, что после стрельбы в Казани введён режим КТО.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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