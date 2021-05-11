"Мог мстить учителю": Выпускница гимназии назвала возможный мотив задержанного после стрельбы в Казани

Бывший ученик казанской гимназии, устроивший там сегодня стрельбу, был замкнутым, средне учился и не имел друзей. Об этом Ura.ru рассказала выпускница школы, учившаяся с нападавшим в параллельном классе. По её мнению, мотивом атаки могла стать месть.

Девушка вспомнила, что на переменах Ильназ всегда сидел один, при этом парня никто никогда не травил. Однако, по её словам, была в школе учительница, которая недолюбливала Ильназа. По мнению выпускницы гимназии, из-за преподавателя парень мог пойти на преступление.

"Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушёл после девятого класса", — добавила знакомая Ильназа.

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