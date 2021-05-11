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"Мог мстить учителю": Выпускница гимназии назвала возможный мотив задержанного после стрельбы в Казани

Девушка считает, что её знакомый мог затаить злобу на одну из преподавательниц, которая якобы не дала ему учиться дальше.

11 мая 2021, 10:28
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Бывший ученик казанской гимназии, устроивший там сегодня стрельбу, был замкнутым, средне учился и не имел друзей. Об этом Ura.ru рассказала выпускница школы, учившаяся с нападавшим в параллельном классе. По её мнению, мотивом атаки могла стать месть.

Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани

Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани

Девушка вспомнила, что на переменах Ильназ всегда сидел один, при этом парня никто никогда не травил. Однако, по её словам, была в школе учительница, которая недолюбливала Ильназа. По мнению выпускницы гимназии, из-за преподавателя парень мог пойти на преступление.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

"Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушёл после девятого класса", — добавила знакомая Ильназа.

В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица

В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица

Напомним, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 10 человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, и один взрослый, ещё 16 человек госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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