В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица

Момент эвакуации детей из гимназии в Казани от первого лица. Видео © Telegram / "Еду в Татарстан"

В Сети появилось видео момента эвакуации детей из казанской гимназии № 175, где сегодня открыли стрельбу. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Еду в Татарстан", видно, что покидать здание школьникам помогают силовики.