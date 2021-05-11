В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица
Подросткам пришлось покидать здание по пожарным лестницам, несколько учеников смогли выбраться через чёрный вход.
Момент эвакуации детей из гимназии в Казани от первого лица. Видео © Telegram / "Еду в Татарстан"
В Сети появилось видео момента эвакуации детей из казанской гимназии № 175, где сегодня открыли стрельбу. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Еду в Татарстан", видно, что покидать здание школьникам помогают силовики.
Многие подростки выбирались из школы по пожарным лестницам. Стрельбы в этот момент слышно не было.
Как сообщал Лайф, трагедия в Казани произошла сегодня утром. 19-летний парень открыл огонь по детям и учителям, убив восемь человек и ранив ещё 16. Чтобы спастись, школьники прыгали из окон. Напавшего задержали живым, им оказался бывший ученик гимназии. Правоохранителям он заявил, что испытывает ненависть ко всем вокруг, а бомбы научился делать в Интернете. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся.
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