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В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица

Подросткам пришлось покидать здание по пожарным лестницам, несколько учеников смогли выбраться через чёрный вход.

11 мая 2021, 10:08

Момент эвакуации детей из гимназии в Казани от первого лица. Видео © Telegram / "Еду в Татарстан"

В Сети появилось видео момента эвакуации детей из казанской гимназии № 175, где сегодня открыли стрельбу. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Еду в Татарстан", видно, что покидать здание школьникам помогают силовики.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Многие подростки выбирались из школы по пожарным лестницам. Стрельбы в этот момент слышно не было.

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Как сообщал Лайф, трагедия в Казани произошла сегодня утром. 19-летний парень открыл огонь по детям и учителям, убив восемь человек и ранив ещё 16. Чтобы спастись, школьники прыгали из окон. Напавшего задержали живым, им оказался бывший ученик гимназии. Правоохранителям он заявил, что испытывает ненависть ко всем вокруг, а бомбы научился делать в Интернете. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся.

После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело

После стрельбы в казанской гимназии возбуждено уголовное дело

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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