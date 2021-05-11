Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

С ружьём в руках: путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео

Также камеры сняли и взрыв, который парень устроил перед началом нападения.

11 мая 2021, 10:35
8853

Путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео. Видео © Mash Iptash

Перед тем как устроить стрельбу, 19-летний Ильназ Галявиев несколько раз попал в объективы камер наблюдения. На кадрах, опубликованных Mash Iptash, видно, что парень идёт с ружьём в руках прямо по улице.

Стрельбу он начинает ещё на крыльце гимназии, после чего заходит внутрь и взрывает самодельную бомбу. Ударная волна выбивает двери здания. После этого Галявиев начал стрельбу по школьникам и учителям.

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Задержанный после стрельбы в казанской школе называл себя богом

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным президента Татарстана, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. При этом, по информации источника Лайфа, погибло 10 человек, а 21 был ранен. Лайф публиковал список пострадавших.

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лужи крови и разбитые стёкла: Лайф публикует видео последствий стрельбы в Казани

сегодня в 11:29

Жители Казани массово пришли сдавать кровь для детей, пострадавших при стрельбе

сегодня в 11:14

После трагедии в казанской школе обеспокоенные родители обрывают телефоны службы "112"

сегодня в 11:14

В АТОР рассказали, какие страны уже разрешили въезд привитым "Спутником V" россиянам

сегодня в 11:20

"Я всегда всех ненавидел": Студент, задержанный после стрельбы в Казани, бился в истерике на допросе

сегодня в 11:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1