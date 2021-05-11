С ружьём в руках: путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео
Также камеры сняли и взрыв, который парень устроил перед началом нападения.
Путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео. Видео © Mash Iptash
Перед тем как устроить стрельбу, 19-летний Ильназ Галявиев несколько раз попал в объективы камер наблюдения. На кадрах, опубликованных Mash Iptash, видно, что парень идёт с ружьём в руках прямо по улице.
Стрельбу он начинает ещё на крыльце гимназии, после чего заходит внутрь и взрывает самодельную бомбу. Ударная волна выбивает двери здания. После этого Галявиев начал стрельбу по школьникам и учителям.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным президента Татарстана, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. При этом, по информации источника Лайфа, погибло 10 человек, а 21 был ранен. Лайф публиковал список пострадавших.
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