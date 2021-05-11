Появилось видео взрыва в гимназии в Казани перед стрельбой

Студент Ильназ Галявиев при нападении на школу № 175 в Казани использовал самодельное взрывное устройство. Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, от ударной волны в холле выбило двери. Это видно на кадрах с камеры наблюдения.

Известно, что огонь парень открыл уже на крыльце гимназии. Стрелял из пятизарядного гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Затем он зашёл внутрь здания и взорвал самодельную бомбу. От взрыва двери распахнулись и покосились. После этого молодой человек продолжил вести стрельбу по тем, кто находился в помещениях. На кадрах из здания после случившегося видны повреждённые стенды и стёкла.