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Появилось видео взрыва в гимназии в Казани перед стрельбой

Напавший открыл огонь уже с порога учебного заведения и в итоге ранил более 20 человек.

11 мая 2021, 11:00
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Фото © Telegram / Mash Iptash

Появилось видео взрыва в гимназии в Казани перед стрельбой. Видео © Telegram / Mash Iptash

Студент Ильназ Галявиев при нападении на школу № 175 в Казани использовал самодельное взрывное устройство. Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, от ударной волны в холле выбило двери. Это видно на кадрах с камеры наблюдения.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Известно, что огонь парень открыл уже на крыльце гимназии. Стрелял из пятизарядного гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Затем он зашёл внутрь здания и взорвал самодельную бомбу. От взрыва двери распахнулись и покосились. После этого молодой человек продолжил вести стрельбу по тем, кто находился в помещениях. На кадрах из здания после случившегося видны повреждённые стенды и стёкла.

С ружьём в руках: путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео

С ружьём в руках: путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Чтобы спастись от вооружённого студента, перепуганные дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Ранее Лайф публиковал список пострадавших.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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