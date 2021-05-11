Путин заслушал доклад главы ФСБ о деталях трагедии в казанской школе
В регион направлен самолёт с медиками и всем необходимым для помощи пострадавшим взрослым и детям.
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Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова по поводу стрельбы в школе № 175 в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, также переговорил с руководителем МЧС Зиничевым", — сказал Песков.
В Казань отправлен борт с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. Песков добавил, что президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук злоумышленника, а также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь по школьникам и педагогам. В СМИ проходила информация о втором нападавшем, но она не подтвердилась. По неофициальным данным, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы.
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