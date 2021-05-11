Путин заслушал доклад главы ФСБ о деталях трагедии в казанской школе

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова по поводу стрельбы в школе № 175 в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, также переговорил с руководителем МЧС Зиничевым", — сказал Песков.

В Казань отправлен борт с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. Песков добавил, что президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук злоумышленника, а также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.

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