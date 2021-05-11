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Путин заслушал доклад главы ФСБ о деталях трагедии в казанской школе

В регион направлен самолёт с медиками и всем необходимым для помощи пострадавшим взрослым и детям.

11 мая 2021, 10:52
<p>Фото © kremlin.ru</p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова по поводу стрельбы в школе № 175 в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, также переговорил с руководителем МЧС Зиничевым", — сказал Песков.

Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

В Казань отправлен борт с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием. Песков добавил, что президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук злоумышленника, а также желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани

Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь по школьникам и педагогам. В СМИ проходила информация о втором нападавшем, но она не подтвердилась. По неофициальным данным, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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