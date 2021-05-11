После трагедии в казанской школе обеспокоенные родители обрывают телефоны службы "112"

После стрельбы в казанской школе обеспокоенные родители стали массово звонить по номеру "112". Об этом Лайфу стало известно от источника в экстренных службах. Жители Казани недовольны тем, как обеспечивается охрана в других школах города, и опасаются повторения трагических событий этого вторника.

Собеседник Лайфа отдельно выделил два звонка. Так, один гражданин сообщил, что в холле школы № 169 очень много людей, и попросил направить туда полицию, чтобы навели порядок. С такой же просьбой обратился человек из школы № 144: граждане требуют усилить безопасность в школах, чтобы не повторился инцидент, произошедший в гимназии № 175, которая, как выяснилось, почти не охранялась.

Между тем Лайф неоднократно связывался с городским и республиканским управлением МВД РФ, чтобы выяснить, как правоохранители держат безопасность в школах под контролем, но комментариев так и не добился — ведомство отказывается сотрудничать с редакцией.

Авторы