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После трагедии в казанской школе обеспокоенные родители обрывают телефоны службы "112"

Жители Казани требуют усилить охрану в учебных заведениях, где учатся их дети. Насколько местное управление МВД РФ контролирует ситуацию, судить трудно — полиция отказывается предоставлять комментарии редакции Лайфа.

11 мая 2021, 11:14
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

После стрельбы в казанской школе обеспокоенные родители стали массово звонить по номеру "112". Об этом Лайфу стало известно от источника в экстренных службах. Жители Казани недовольны тем, как обеспечивается охрана в других школах города, и опасаются повторения трагических событий этого вторника.

Собеседник Лайфа отдельно выделил два звонка. Так, один гражданин сообщил, что в холле школы № 169 очень много людей, и попросил направить туда полицию, чтобы навели порядок. С такой же просьбой обратился человек из школы № 144: граждане требуют усилить безопасность в школах, чтобы не повторился инцидент, произошедший в гимназии № 175, которая, как выяснилось, почти не охранялась.

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Между тем Лайф неоднократно связывался с городским и республиканским управлением МВД РФ, чтобы выяснить, как правоохранители держат безопасность в школах под контролем, но комментариев так и не добился — ведомство отказывается сотрудничать с редакцией.

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Напомним, что, по данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 10 человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибли семь школьников — четыре мальчика и три девочки — и один взрослый, ещё 16 человек госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".


Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани

Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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