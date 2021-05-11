"Ушли за знаниями — остались там навечно": Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз
Люди идут семьями, чтобы поддержать родных погибших при стрельбе детей и учителей. Все они не скрывают шока и горечи.
Пришедшие к стихийному мемориалу в Казани не смогли сдержать слёз. Видео © LIFE SHOT
Жители Казани высказали слова соболезнования родственникам погибших около стихийного мемориала. После трагедии в гимназии № 175 тысячи людей принесли к учебному заведению цветы, свечи и детские игрушки.
"Самое главное — мы от всей души выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким пострадавших. Я сама являюсь учителем начальных классов... Внезапно услышали. И страшная трагедия, трагедия для всей страны, потому что погибли ни в чём не повинные дети, погибли учителя, которые... Мы всегда в ответе за детей", — не сдерживая слёз, говорит одна из пришедших.
Люди признавались Лайфу, что не смогли остаться равнодушными и сидеть дома. Жители Казани приходят к стихийному мемориалу целыми семьями, чтобы "частичкой своей души" поддержать родных погибших. "Кто виноват? Так не должно происходить", — делятся молодые люди с корреспондентом Лайфа. Некоторые (те, кто постарше) идут сюда сразу после работы.
"Целый день люди приходили в поликлинику, спрашивали все: "Вы слышали, слышали?" Мы, конечно, под масками как могли скрывали, но текли слёзы скорби. Потому что ни в чём не повинные дети, они ушли из дома за знаниями — там же и остались", — плачет женщина.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.
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