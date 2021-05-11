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В соцсетях запустили хештег с призывом усилить безопасность в школах после трагедии в Казани

Админы группы "Регион-116 | Казань" призывают использовать хештег #ЗаборНеСпасет, потому что, по их мнению, именно забор становится преградой в спасении детей.

11 мая 2021, 19:17

Фото © VK / "Регион-116 | Казань"

Паблик "Регион-116 | Казань" в соцсети "ВКонтакте" призывает обратить внимание на проблему заборов возле учебных заведений. Для этого админы группы выступили с призывом использовать хештег #ЗаборНеСпасет.

В качестве примера было опубликовано видео, на котором дети пытаются спастись от обстрелов в казанской школе, но им мешает ограждение.

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"Мы требуем от властей обратить внимание на то, что заборы не только не помогли, но и помешали во время ЧП в Казани. Мы считаем, что нужно или убирать заборы, или устанавливать доступные для выхода с территории калитки со всех сторон учебного заведения. Для распространения информации используйте хештег #ЗаборНеСпасет", — говорится на странице паблика.

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Напомним, в результате стрельбы в казанской школе, которую сегодня утром устроил бывший ученик заведения, погибли девять человек, из них двое учителей. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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