Жители Казани несут цветы на место трагедии в гимназии № 175

Недалеко от гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где сегодня произошла стрельба и погибли дети, разбили стихийный мемориал. Местные жители приносят туда цветы в память о жертвах трагедии. Само здание образовательного учреждения и подходы к нему до сих пор оцеплены, на месте работают следователи, поэтому первые алые гвоздики и плакаты с надписью "Скорбим" появились через дорогу от входа в гимназию.