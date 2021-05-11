Жители Казани несут цветы на место трагедии в гимназии № 175
Само здание образовательного учреждения и подходы к нему до сих пор оцеплены, поэтому стихийный мемориал с плакатами и алыми гвоздиками появился через дорогу.
Недалеко от гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где сегодня произошла стрельба и погибли дети, разбили стихийный мемориал. Местные жители приносят туда цветы в память о жертвах трагедии. Само здание образовательного учреждения и подходы к нему до сих пор оцеплены, на месте работают следователи, поэтому первые алые гвоздики и плакаты с надписью "Скорбим" появились через дорогу от входа в гимназию.
Фото © Соцсети
Фото © Соцсети
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь в одном из учебных классов. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до десяти человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. В ГУ МВД РФ заявили, что после стрельбы в Казани введён режим КТО.
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