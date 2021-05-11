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"Заблокировали двери партами". Ученик казанской школы рассказал, как спасся во время стрельбы

Несмотря на страх и панику, ребята стали успокаивать и подбадривать друг друга, а когда нападавший подошёл к кабинету, затаились.

11 мая 2021, 18:13
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Один из учеников казанской гимназии № 175 рассказал, как напавший на школу Ильназ Галявиев пытался зайти к ним в класс, но решил, что на месте никого нет, и ушёл дальше по коридору.

"Мы делали контрольную по немецкому языку, когда внизу раздались крики, мат и прозвучали выстрелы. Мы в это время были на третьем этаже, вскоре выстрелы зазвучали и в коридоре у нас. Директор по громкой связи объявил, что в школе идёт стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. Мы с другом заблокировали двери партами, сели с остальными ребятами и стали успокаивать и подбадривать других", — объяснил ученик порталу Ura.ru.

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Галявиев попытался войти в класс, подёргав ручку двери. Парню не удалось попасть внутрь, после чего он продолжил движение по коридору, возможно решив, что в кабинете никого нет. А в этот момент школьники сидели в классе, не издавая ни звука. Собеседник издания предположил, что большинство погибших не успели закрыть двери.

"Когда к нам пытались вломиться, я очень сильно перепугался. Не знаю, как я смогу после всего этого снова пойти в школу", — признался ученик.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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