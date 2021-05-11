Устроивший стрельбу в Казани пытался выманить детей криками "Откройте, это полиция!"
По словам одного из учеников, учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Туда и зашёл нападавший.
Фото © LIFE
Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, пытался выманить учеников из классов, представляясь полицейским. Об этом сообщает информагентство "Татар-информ".
"Наш классный руководитель сказал нам молчать, чтобы никто не слышал. Человек, который зашёл к нам в школу, стучался и кричал: "Откройте, это полиция!" Он требовал, чтобы мы вышли. Все классы были закрыты, кроме одного. Его не успели закрыть, поэтому он туда попал", — рассказал один из учеников.
Школьник пояснил, что дети сначала услышали громкий шум, подбежали к окну, и тогда последовал второй выстрел. Классный руководитель решил отвести их в учительскую и запереться изнутри. Мальчик пояснил изданию, что позднее по пожарной лестнице эвакуировали девочек и малышей, а потом всех остальных. Школу дети покидали через лужайку позади образовательного учреждения.
Мальчик также рассказал, что ранее видел Галявиева, но лично не был с ним знаком. Он не припоминает и каких-либо странностей в поведении юноши.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
Весь в чёрном и не прячет ружьё: Лайф публикует видео с напавшим на школу в Казани
Родители учеников казанской гимназии отказались от услуг ЧОПа во время пандемии
"Заблокировали двери партами". Ученик казанской школы рассказал, как спасся во время стрельбы
В соцсетях запустили хештег с призывом усилить безопасность в школах после трагедии в Казани
Палестинские радикалы заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива
Комментариев: 0