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Устроивший стрельбу в Казани пытался выманить детей криками "Откройте, это полиция!"

По словам одного из учеников, учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Туда и зашёл нападавший.

11 мая 2021, 18:02

Фото © LIFE

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, пытался выманить учеников из классов, представляясь полицейским. Об этом сообщает информагентство "Татар-информ".

"Наш классный руководитель сказал нам молчать, чтобы никто не слышал. Человек, который зашёл к нам в школу, стучался и кричал: "Откройте, это полиция!" Он требовал, чтобы мы вышли. Все классы были закрыты, кроме одного. Его не успели закрыть, поэтому он туда попал", — рассказал один из учеников.

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Лайф узнал, как учительница спасала школьников при стрельбе в Казани

Школьник пояснил, что дети сначала услышали громкий шум, подбежали к окну, и тогда последовал второй выстрел. Классный руководитель решил отвести их в учительскую и запереться изнутри. Мальчик пояснил изданию, что позднее по пожарной лестнице эвакуировали девочек и малышей, а потом всех остальных. Школу дети покидали через лужайку позади образовательного учреждения.

Мальчик также рассказал, что ранее видел Галявиева, но лично не был с ним знаком. Он не припоминает и каких-либо странностей в поведении юноши.

Убийца из соседнего двора: кто ответит за бойню в школе Казани

Убийца из соседнего двора: кто ответит за бойню в школе Казани

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани

Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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