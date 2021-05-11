Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе
Для оказания помощи раненым в Татарстан прибыло 39 специалистов. В зависимости от стабильности состояния пациентов будет решаться вопрос их транспортировки в федеральные клиники.
Фото © ТАСС / ЕРА / Anton Raykhshtat
Шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии и двое — в крайне тяжёлом после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
У восьмерых пулевые ранения, остальные получили повреждения из-за осколков стекла или при эвакуации. Всего в детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, сообщил глава ведомства.
Также министр рассказал, что для оказания помощи пострадавшим в Татарстан прибыли 39 специалистов. Вопрос транспортировки детей в федеральные клиники будет решаться в зависимости от стабильности состояния. Кроме того, для консультирования пациентов в Казань прибыли специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы Татарстана, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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