В Госдуме 12 мая рассмотрят законопроект об обороте оружия

Решение связано с инцидентом в гимназии в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам.

Комитет Госдумы РФ по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в России. Сделать это планируется 12 мая. Напомним, что спикер ГД Вячеслав Володин ранее дал соответствующее поручение после стрельбы в школе № 175 в Казани.

"Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", — заявил РИА "Новости" собеседник в комитете.