В Госдуме 12 мая рассмотрят законопроект об обороте оружия
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Решение связано с инцидентом в гимназии в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам.
Комитет Госдумы РФ по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в России. Сделать это планируется 12 мая. Напомним, что спикер ГД Вячеслав Володин ранее дал соответствующее поручение после стрельбы в школе № 175 в Казани.
"Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", — заявил РИА "Новости" собеседник в комитете.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших.