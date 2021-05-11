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В Госдуме 12 мая рассмотрят законопроект об обороте оружия

Решение связано с инцидентом в гимназии в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам.

11 мая 2021, 16:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Комитет Госдумы РФ по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в России. Сделать это планируется 12 мая. Напомним, что спикер ГД Вячеслав Володин ранее дал соответствующее поручение после стрельбы в школе № 175 в Казани.

"Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", — заявил РИА "Новости" собеседник в комитете.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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