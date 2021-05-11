В Госдуме 12 мая рассмотрят законопроект об обороте оружия

Комитет Госдумы РФ по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в России. Сделать это планируется 12 мая. Напомним, что спикер ГД Вячеслав Володин ранее дал соответствующее поручение после стрельбы в школе № 175 в Казани .

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух учителей, ещё 16 человек пострадали. Лайф публиковал список пострадавших.