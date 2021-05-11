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Лайф снял с коптера казанскую школу, где произошла стрельба

На кадрах отчётливо видны разбитые окна, через которые школьники спасались от напавшего.

11 мая 2021, 16:13

Казанская гимназия № 175, в которой произошла стрельба. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с квадрокоптера, на котором видны последствия стрельбы в казанской школе. На кадрах — выбитые стёкла, обломки окон и работники правоохранительных органов, которые продолжают следственные действия в здании.

Появилось видео, как дети прятались под партами во время стрельбы в казанской школе

Появилось видео, как дети прятались под партами во время стрельбы в казанской школе

Напомним, что 11 мая, зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик школы № 175 в Казани начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Глава Татарстана навестил в больнице раненных при стрельбе в школе детей

Глава Татарстана навестил в больнице раненных при стрельбе в школе детей

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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