Лайф снял с коптера казанскую школу, где произошла стрельба
На кадрах отчётливо видны разбитые окна, через которые школьники спасались от напавшего.
Казанская гимназия № 175, в которой произошла стрельба. Видео © LIFE
Лайф публикует видео с квадрокоптера, на котором видны последствия стрельбы в казанской школе. На кадрах — выбитые стёкла, обломки окон и работники правоохранительных органов, которые продолжают следственные действия в здании.
Напомним, что 11 мая, зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик школы № 175 в Казани начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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