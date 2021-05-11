Хинштейн — о трагедии в Казани: Охраны там не было, вахтёрша первой оказала сопротивление

В казанской гимназии, где 11 мая произошла стрельба, не было охраны: только тревожная кнопка, которая в обязательном порядке должна быть во всех образовательных учреждениях страны, и вахтёрша. Однако именно благодаря ей удалось предотвратить большее количество жертв. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Александр Хинштейн. По его словам, теперь сотрудницу учебного заведения могут наградить.

"Именно вахтёрша первой оказала сопротивление злоумышленнику, когда он стал врываться в школу. И вместе с ещё одним сотрудником школы — техническим работником — они ему первыми сопротивление и оказали, успев вызвать сотрудников Росгвардии. По информации, которую мне коллеги из Татарстана дают, они находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Власти Татарстана рассматривают вопрос об их награждении. Их действия спасли множество жизней: прибывшие сотрудники Росгвардии сумели обезвредить злоумышленника, его скрутить", — отметил парламентарий.

Размышляя об обстоятельствах трагедии, депутат подчеркнул низкую вероятность того, что нападение на казанскую гимназию стало следствием "сбоя системы".

"Я бы пока воздержался от оценок того, где система дала сбой. Но по первым признакам очевидно, что никакого повода подозревать злоумышленника в какой-то неадекватности, склонности к противоправным действиям у властей не было. Он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, не состоял на учёте у инспектора по делам несовершеннолетних. У него не было в социальных сетях каких-либо призывов суицидального характера, экстремистского или террористического. Не было вопросов со стороны психиатра. Поэтому на законных основаниях [он] приобрёл и оформил ружьё за две недели до трагедии, 28 апреля текущего года", — объяснил Хинштейн.

Он заявил, что после этой страшной трагедии депутаты предложат новые законодательные инициативы, которые ужесточат требования к обороту оружия.

"Случившееся — это ещё один наглядный пример того, что ни о какой легализации и упрощении оборота оружия в России говорить сегодня не приходится", — подытожил парламентарий.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы Татарстана, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

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