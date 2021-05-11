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Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим при стрельбе в гимназии в Казани

Минздрав информировал, что в детской больнице находится 18 пациентов, из них шестеро пациентов — в тяжёлом, а двое — в крайне тяжёлом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания.

11 мая 2021, 15:55

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Президент Владимир Путин заслушал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о мерах по оказанию помощи пострадавшим в Казани, где во вторник произошла стрельба. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших", сказал представитель Кремля.

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Ранее Минздрав информировал, что в детской больнице находится 18 пациентов, из них шестеро пациентов находятся в тяжёлом, а двое — в крайне тяжёлом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания. По данным ведомства, больницы обеспечены кровью и необходимыми лекарствами для лечения пострадавших. Непосредственно на место происшествия выезжало 36 машин скорой помощи, первая прибыла через четыре минуты после поступления сигнала.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, 9 человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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