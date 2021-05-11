Лайф узнал имена погибших в результате стрельбы в гимназии в Казани
В списке жертв две учительницы, которые попытались преградить дорогу вооружённому Ильназу Галявиеву, семеро остальных — дети, ученики восьмого класса.
Фото © Соцсети
Лайф узнал личности погибших в результате стрельбы в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани. Первые два имени в списке — это учителя, которые попытались дать отпор вооружённому Ильназу Галявиеву.
1. Игнатьева Э.Н. 1994 г.р. (учитель английского языка).
2. Айзатова В.С. 1965 г.р. (учитель начальных классов).
3. Амир Ш.
4. Алиса Г.
5. Дамир Г.
6. Амир В.
7. Зульфия Г.
Имена ещё одного мальчика и ещё одной девочки уточняются, оба — ученики восьмого класса.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Лайф публиковал список пострадавших.
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