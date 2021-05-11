Семьям погибших учеников казанской школы выплатят по миллиону рублей
Размер выплат установлен в ходе регионального заседания антитеррористической комиссии.
Фото © LIFE
Семьи погибших во время стрельбы в школе в Казани получат по одному миллиону рублей компенсации. Пострадавшим выплатят по несколько сотен тысяч рублей. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии региона.
"Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: один миллион — семьям погибших, 400 тысяч — людям, получившим ранения тяжёлой и средней тяжести, 200 тысяч — лёгкой степени", — сказала она журналистам.
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Ранее о стрелявшем по детям рассказывала бывшая выпускница гимназии. В результате происшествия, по неофициальным данным, погибло десять человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, а также двое взрослых. Ещё 16 человек госпитализированы. Лайф публиковал список пострадавших.
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