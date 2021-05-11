Семьям погибших учеников казанской школы выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших во время стрельбы в школе в Казани получат по одному миллиону рублей компенсации. Пострадавшим выплатят по несколько сотен тысяч рублей. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии региона.