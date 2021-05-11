Эксперты — о характере задержанного за стрельбу в казанской школе: нарцисс с некрофильскими тенденциями

Ветеран спецназа МВД Александр Арутюнов и судебный психолог Олег Долгицкий в разговоре с Лайфом оценили характер задержанного за стрельбу в казанской гимназии. Эксперты сошлись во мнении, что нормальный человек в школу с оружием не пойдёт, при этом они подчеркнули, что людей с такими отклонениями психиатрам определить сложно.

"Нормальный человек не пойдёт с оружием в школу. Типичный портрет такого человека будет усреднённым. Вопрос в том, что один на такое решается, а другой — нет. Вычислить из этого потока людей даже на уровне школьной психологии, я не думаю, что возможно", — отметил Арутюнов.

По словам Долгицкого, портрет такого человека очень нетрудно изобразить. Его уже нарисовал известный немецкий социолог и психолог Эрих Фромм в своей работе 1973 года "Анатомия человеческой деструктивности".

"Эрих Фромм выявил там личности некрофила. Этот товарищ — типичный нарцисс с некрофильскими тенденциями. Выявлять их на местах не умеют, поскольку от психоанализа давно у нас отказались. У нас нет адекватных методик, с помощью которых таких можно выявлять. Это крайняя форма отклонения", — объяснил психолог Долгицкий.

При этом он подчеркнул, что таких людей нужно выявлять ещё в школе. Однако, по его мнению, проблема состоит в том, что в системе образования сложился кризис по вопросам формирования этики и морали.

"У нас считается, что этим должна заниматься семья, но нет, ещё и в школе надо работать. Ребёнок не получает как таковую мораль, он не знает, на что ориентироваться, поэтому дети становятся нарциссами. Единственный критерий нормальности мира у таких детей — это они сами", — подчеркнул Долгицкий.

Дополнительной проблемой является отсутствие должных компетенций у психиатров, которые одобряют выдачу лицензий на оружие, считает Долгицкий.

"Когда мы говорим об их выявлении на уровне психиатрии, весь психоанализ кончился в СССР. Процедуру разрешения на оружие проводит психиатр, который в выявлении таких личностей ничего не понимает. Если потенциальный владелец оружия нигде не попадался, нет попыток суицида и тому подобного, то считается, что всё в порядке", — подытожил психолог.

Напомним, что, по данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 10 человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибли семь школьников — четыре мальчика и три девочки — и один взрослый, ещё 16 человек госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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