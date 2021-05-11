Лужи крови и разбитые стёкла: Лайф публикует видео последствий стрельбы в Казани

На месте стрельбы в казанской гимназии № 175 продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Сейчас о трагедии свидетельствуют разбитые стёкла и лежащие на земле личные вещи учеников, которые выпрыгивали из окон, а на полу в коридоре и кабинетах школы остались лужи крови.