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Лужи крови и разбитые стёкла: Лайф публикует видео последствий стрельбы в Казани

По данным властей, в результате трагедии восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал.

11 мая 2021, 11:29

Последствия стрельбы в казанской гимназии № 175. Видео © LIFE

На месте стрельбы в казанской гимназии № 175 продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Сейчас о трагедии свидетельствуют разбитые стёкла и лежащие на земле личные вещи учеников, которые выпрыгивали из окон, а на полу в коридоре и кабинетах школы остались лужи крови.

Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани

Камеры наблюдения сняли момент покупки оружия студентом, задержанным сегодня после стрельбы в Казани

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

По данным Лайфа, при получении лицензии на оружие 19-летний Ильназ Галявиев был очень дотошным, тщательно изучал все требования к владельцам огнестрела и правила пользования оружием. Психиатрическую экспертизу он прошёл успешно, в правоохранительных органах числился в качестве охотника.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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