"Есть бредовые идеи величия": Психиатр оценил состояние задержанного за стрельбу в Казани

Помимо проблем с психикой у задержанного за стрельбу в Казани могла быть также наркотическая зависимость. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, для возраста напавшего "характерен дебют психического заболевания".

"Бредовые идеи есть — в частности, бредовые идеи величия, попытки отказаться от матери, мол, она лишь биологическая мать, я давно осознал себя богом, я вас всех ненавижу и так далее. Тут надо, конечно, психолого-психиатрическую экспертизу и патопсихологическое исследование обязательно проводить. И, конечно, он должен проходить длительную экспертизу в Сербского, там дадут заключение, в каком он был состоянии", — отметил собеседник Лайфа.

Врач не исключил, что у задержанного Ильназа Галявиева могла быть наркотическая зависимость, поскольку дешёвые наркотические вещества "часто вызывают бредовые идеи". Алексей Казанцев добавил, что лёгкие наркотики включают спусковой механизм для возникновения психического заболевания.

Ранее Лайф сообщал, что задержанный молодой человек, устроивший стрельбу в школе в Казани, называл себя богом. Он учился на четвёртом курсе колледжа ТИСБи и был оттуда отчислен за неуспеваемость. Одна из бывших одноклассниц нападавшего рассказала, что он был замкнутым. А его учительница рассказала правоохранительным органам, что Ильназ был спокойным парнем.

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