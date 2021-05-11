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"Есть бредовые идеи величия": Психиатр оценил состояние задержанного за стрельбу в Казани

Алексей Казанцев допустил, что молодой человек мог употреблять наркотические вещества, которые и повлияли на состояние психики.

11 мая 2021, 12:56

Фото © Соцсети

Помимо проблем с психикой у задержанного за стрельбу в Казани могла быть также наркотическая зависимость. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, для возраста напавшего "характерен дебют психического заболевания".

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"Бредовые идеи есть — в частности, бредовые идеи величия, попытки отказаться от матери, мол, она лишь биологическая мать, я давно осознал себя богом, я вас всех ненавижу и так далее. Тут надо, конечно, психолого-психиатрическую экспертизу и патопсихологическое исследование обязательно проводить. И, конечно, он должен проходить длительную экспертизу в Сербского, там дадут заключение, в каком он был состоянии", отметил собеседник Лайфа.

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Врач не исключил, что у задержанного Ильназа Галявиева могла быть наркотическая зависимость, поскольку дешёвые наркотические вещества "часто вызывают бредовые идеи". Алексей Казанцев добавил, что лёгкие наркотики включают спусковой механизм для возникновения психического заболевания.

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Ранее Лайф сообщал, что задержанный молодой человек, устроивший стрельбу в школе в Казани, называл себя богом. Он учился на четвёртом курсе колледжа ТИСБи и был оттуда отчислен за неуспеваемость. Одна из бывших одноклассниц нападавшего рассказала, что он был замкнутым. А его учительница рассказала правоохранительным органам, что Ильназ был спокойным парнем.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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