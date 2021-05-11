Был одиночкой: учительница рассказала о задержанном за стрельбу в Казани
По словам педагога, к знаниям парень особо не тянулся, хотя учился и не очень плохо. При этом в школе он мало с кем общался.
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Задержанный за стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев был спокойным парнем, ни с кем не конфликтовал и в принципе мало с кем общался. Как рассказал Лайфу источник, так парня охарактеризовала правоохранителям его учительница.
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По её словам, с хулиганами Ильназ не общался, был одиночкой. К знаниям тоже особо не тянулся, хотя учился и не очень плохо. Родительские собрания всегда посещал папа.
Ранее о стрелявшем по детям рассказывала бывшая выпускница гимназии, в которой сегодня утром произошла стрельба. В результате происшествия, по неофициальным данным, число погибших выросло до 10 человек. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четверо мальчиков и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы. Лайф публиковал список пострадавших.
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