В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в казанской школе
В результате инцидента в учебном заведении, по неофициальным данным, погибли десять человек.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Правительство Республики Татарстан приняло решение проверить всех владельцев оружия в регионе после стрельбы в школе в Казани. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана", — отметила она.
Власти также сообщили, что глава республики поставил задачу обеспечить в учебных учреждениях региона повышенные меры безопасности.
Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
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