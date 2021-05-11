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В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в казанской школе

В результате инцидента в учебном заведении, по неофициальным данным, погибли десять человек.

11 мая 2021, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Правительство Республики Татарстан приняло решение проверить всех владельцев оружия в регионе после стрельбы в школе в Казани. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана", — отметила она.

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Лайф узнал, из чего задержанный стрелял в казанской гимназии

Власти также сообщили, что глава республики поставил задачу обеспечить в учебных учреждениях региона повышенные меры безопасности.

Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.

Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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