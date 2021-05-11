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Ученица казанской гимназии: Раненые старались сдерживать стоны, чтобы было тихо

Девочку, которая была в том самом классе, особенно поразила тишина, которую соблюдали и напуганные дети, и окровавленная учительница.

11 мая 2021, 12:53

Фото © LIFE

Альбина (имя изменено) была в том самом классе казанской гимназии, куда ворвался бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев и открыл беспорядочную стрельбу. По словам девочки, всё произошло очень быстро: учительница попросила всех спрятаться под парты, а совсем скоро дети услышали выстрелы — сперва отдалённые, а потом прямо у себя над головами. "Было очень страшно, но все молчали", — приводит слова потрясённой школьницы kp.ru.

"Он не целился в кого-то конкретно, а палил без разбора!!! После того как он вышел, мы думали, страшное продолжится, и кто-то стал прыгать в окна. Тот парень вновь зашёл в класс и сделал ещё несколько выстрелов. Слышались стоны, но было тихо, только стрельба", — рассказывает она.

Девочке особенно запомнилась страшная сцена с их учительницей, которая "была вся в крови, и ползала по полу, и изредка стонала". По её словам, раненые старались сдерживать крики, поэтому была тишина — и ученики из соседнего класса смогли расслышать, что стрелок повторял самому себе, что "он бог и всех убьёт".

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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