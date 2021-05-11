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"Закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей": Школьники рассказали Лайфу о стрельбе в казанской гимназии

Кабинет, в котором дети прятались, они покинули только после того, как стрельба полностью закончилась.

11 мая 2021, 12:24
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Ученики старших классов помогали детям помладше во время стрельбы в казанской гимназии № 175. Как рассказали подростки Лайфу, они закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей и несколькими шестиклассниками.

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Из окна школы подростки наблюдали за тем, как из здания выносят пострадавших детей. Параллельно с этим ученики звонили родителям и сообщали о произошедшем. Когда стрельба прекратилась, шестиклассников передали силовикам, после чего ребята постарше самостоятельно вышли и помогали успокаивать других детей.

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"Когда мы вышли из кабинета, всё было разбито, разбитые стёкла, кровь. Были выбиты двери. Мы выбежали из школы, там было очень много машин скорой помощи, детей", — рассказали собеседники Лайфа.

Стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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