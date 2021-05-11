"Закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей": Школьники рассказали Лайфу о стрельбе в казанской гимназии

Ученики старших классов помогали детям помладше во время стрельбы в казанской гимназии № 175. Как рассказали подростки Лайфу, они закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей и несколькими шестиклассниками.

Из окна школы подростки наблюдали за тем, как из здания выносят пострадавших детей. Параллельно с этим ученики звонили родителям и сообщали о произошедшем. Когда стрельба прекратилась, шестиклассников передали силовикам, после чего ребята постарше самостоятельно вышли и помогали успокаивать других детей.

"Когда мы вышли из кабинета, всё было разбито, разбитые стёкла, кровь. Были выбиты двери. Мы выбежали из школы, там было очень много машин скорой помощи, детей", — рассказали собеседники Лайфа.

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