Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
По данным главы Татарстана, восемь человек в результате стрельбы погибли, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал.
Фото © Соцсети
США соболезнуют в связи с гибелью детей в казанской школе. Об этом сообщила в своём твиттере пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.
"Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших", — написала она.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
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