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Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

По данным главы Татарстана, восемь человек в результате стрельбы погибли, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал.

11 мая 2021, 12:35

Фото © Соцсети

США соболезнуют в связи с гибелью детей в казанской школе. Об этом сообщила в своём твиттере пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

"Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших", — написала она.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, восемь человек погибли, включая одного учителя, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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