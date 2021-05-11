Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
По его словам, белорусы восприняли новость о происшествии с глубокой болью и скорбью.
Фото © ТАСС / Петров Николай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в казанской школе, где 19-летний парень расстрелял 9 человек и ранил ещё 16.
"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей", — цитирует главу республики БелТА.
Также Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. По словам президента, белорусы восприняли новость о расстреле с глубокой скорбью и болью.
Как сообщал Лайф, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. 19-летний бывший ученик заведения вошёл через главный вход и начал стрелять практически с порога, взорвав в том числе одну самодельную бомбу. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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