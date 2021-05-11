Появилось видео, как дети прятались под партами во время стрельбы в казанской школе
Ребята старались соблюдать полную тишину в классе, пока учительница слушала, что происходит в других помещениях.
Дети прячутся под партами во время стрельбы в казанской школе. Видео © Соцсети
В Сети появилось ещё одно видео из казанской гимназии, снятое во время стрельбы. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как учащиеся, скорее всего, начальных классов прячутся под партами.
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Школьники сильно напуганы, в классе соблюдается абсолютная тишина. В это время учительница стоит у двери и, по всей видимости, пытается услышать, что происходит в других помещениях.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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