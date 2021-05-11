Лайф узнал, как учительница спасала школьников при стрельбе в Казани
Педагог не открывала двери класса до тех пор, пока не убедилась, что стучатся представители полиции и ОМОНа.
Фото © LIFE
Младшеклассникам в казанской школе, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, удалось укрыться благодаря учительнице. Пока парень ходил по коридорам с ружьём, педагог заперла двери и окна в помещении. Как сообщает источник Лайфа, она сразу подумала, что на школу напали.
По словам нашего собеседника, поначалу педагог услышала хлопки. После женщина посмотрела в окно и увидела Галявиева, которого на тот момент уже поймали и выводили из здания. Она не растерялась и, велев детям сесть в угол и не шевелиться, а также не издавать звуков, заперлась в ожидании прихода полиции.
Детям повезло и в том, что их кабинет был в противоположной стороне от той части школы, где орудовал молодой человек. В итоге, когда парень был схвачен и учитель решилась открыть двери в ответ на настойчивый стук силовиков, её и соседний класс эвакуировали из здания.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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