Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лайф узнал, как учительница спасала школьников при стрельбе в Казани

Педагог не открывала двери класса до тех пор, пока не убедилась, что стучатся представители полиции и ОМОНа.

11 мая 2021, 15:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Младшеклассникам в казанской школе, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, удалось укрыться благодаря учительнице. Пока парень ходил по коридорам с ружьём, педагог заперла двери и окна в помещении. Как сообщает источник Лайфа, она сразу подумала, что на школу напали.

"Господи, там кто-то стреляет": Записи испуганных очевидцев, оказавшихся рядом со школой в Казани

"Господи, там кто-то стреляет": Записи испуганных очевидцев, оказавшихся рядом со школой в Казани

По словам нашего собеседника, поначалу педагог услышала хлопки. После женщина посмотрела в окно и увидела Галявиева, которого на тот момент уже поймали и выводили из здания. Она не растерялась и, велев детям сесть в угол и не шевелиться, а также не издавать звуков, заперлась в ожидании прихода полиции.

Детям повезло и в том, что их кабинет был в противоположной стороне от той части школы, где орудовал молодой человек. В итоге, когда парень был схвачен и учитель решилась открыть двери в ответ на настойчивый стук силовиков, её и соседний класс эвакуировали из здания.

"Закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей": Школьники рассказали Лайфу о стрельбе в казанской гимназии

"Закрылись в кабинете вместе с беременной учительницей": Школьники рассказали Лайфу о стрельбе в казанской гимназии

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф снял с коптера казанскую школу, где произошла стрельба

сегодня в 16:13

Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим при стрельбе в гимназии в Казани

сегодня в 15:55

Под Новосибирском в ходе ссоры убит экс-депутат местного горсовета

сегодня в 16:22

"Закрылись, успокаивали детей": Учитель рассказал, как спасал школьников во время стрельбы в Казани

сегодня в 16:10

Хинштейн — о трагедии в Казани: Охраны там не было, вахтёрша первой оказала сопротивление

сегодня в 16:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1