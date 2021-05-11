Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани
Парень, как и все, проходил проверку перед тем, как получить право на обладание огнестрельным оружием.
Фото © Shutterstock
В ходе медосмотра перед выдачей разрешения на получение и хранение оружия психиатр не нашла каких-либо отклонений у Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в Казани. Об этом Лайфу рассказал источник.
Врача допросили следователи, она пояснила, что если бы у неё появились малейшие подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное медицинское обследование, потому что лицензия на оружие — очень серьёзная вещь. Каких-либо индивидуальных особенностей она не запомнила, потому что через неё за один день проходит очень большой поток людей.
Наш собеседник также добавил, что все документы, касающиеся психологической экспертизы Галявиева, находятся у следствия.
"Не лезь, я буду охотиться": Мать задержанного за стрельбу в Казани была против покупки оружия, но сын её не слушал
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек, включая двух взрослых, погибли, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Перед нападением на казанскую гимназию Галявиев пытался поджечь свою квартиру
сегодня в 14:28
Ветеран "Альфы" — о мотиве задержанного за стрельбу в Казани: Трагедию могла спровоцировать психологическая встряска
сегодня в 14:16
"Он играет истерику, но перед нами не псих": Физиономист разоблачила ложь задержанного за стрельбу в гимназии в Казани
сегодня в 13:54
Выбор редакции
Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани
После трагедии в гимназии казанские школы передают детей только в руки родителей
Перед нападением на казанскую гимназию Галявиев пытался поджечь свою квартиру
Госдума проголосовала за разрыв налогового соглашения с Нидерландами
Суд в Германии запретил WhatsApp передавать данные немцев в Facebook
Комментариев: 0