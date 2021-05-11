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Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани

Парень, как и все, проходил проверку перед тем, как получить право на обладание огнестрельным оружием.

11 мая 2021, 14:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ходе медосмотра перед выдачей разрешения на получение и хранение оружия психиатр не нашла каких-либо отклонений у Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в Казани. Об этом Лайфу рассказал источник.

Врача допросили следователи, она пояснила, что если бы у неё появились малейшие подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное медицинское обследование, потому что лицензия на оружие — очень серьёзная вещь. Каких-либо индивидуальных особенностей она не запомнила, потому что через неё за один день проходит очень большой поток людей.

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Наш собеседник также добавил, что все документы, касающиеся психологической экспертизы Галявиева, находятся у следствия.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек, включая двух взрослых, погибли, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Николай Озеров
Николай Озеров

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