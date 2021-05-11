Ветеран "Альфы" — о мотиве задержанного за стрельбу в Казани: Трагедию могла спровоцировать психологическая встряска

На совершение массового убийства в казанской гимназии № 175 бывшего ученика могла подтолкнуть психологическая встряска. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился президент ассоциации ветеранов спецназа, ветеран "Альфы" Сергей Гончаров.

"Мотив кроется в тех отношениях, в которых был этот бывший ученик школы. Это подтверждают и другие случаи со стрельбой. Определённые обиды, недопонимание, мягко говоря. Он терпел два или три года, а потом какая-то психологическая встряска привела к трагедии. В то же время эта встряска меня смущает — он купил оружие, лицензировал его. И никто не обратил внимания на его подготовку, ведь он ещё и какие-то взрывные устройства изготовил", — отметил Гончаров.

Также он раскрыл три ключевые, на его взгляд, проблемы, ставшие причиной произошедшей в школе № 175 трагедии.

"Первая. Ни к чему предыдущие трагедии не сподвигли [людей] по [организации] безопасности в школах. Как они действовали бестолково, так и действуют. Вторая. Если ученик терпел такие унижения, то почему этого никто не заметил? Третье. Почему лицензированное оружие находилось у такого человека?" — задался вопросами Гончаров.

На последний он тут же и ответил, напомнив про услуги по получению необходимого медицинского документа в обход властей. По его словам, достаточно зайти в Интернет, написать "справка на получение оружия" — и ответ за полсекунды найдётся.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

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