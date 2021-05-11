"Он играет истерику, но перед нами не псих": Физиономист разоблачила ложь задержанного за стрельбу в гимназии в Казани

Физиономист Светлана Филатова проанализировала лицо 19-летнего Ильназа Галявиева, который сегодня устроил бойню в казанской гимназии № 175, и на удивление не прочла на нём склонности к насилию. Своими выводами эксперт поделилась в беседе с Лайфом. По словам Филатовой, задержанный мнит себя героем, наслаждается тем, что потешил своё эго, но в нём говорит не звериное нутро, а обиженная незрелая личность.

"Склонности к насилию нет, максимум — это идеализм и оставшийся юношеский максимализм. Он не революционер, этого в нём нет. Видно, что по его эго был нанесён удар, хороший удар, возможно, это связано с отчислением. Таким образом он понял, что, идя по тому пути, по которому идут все, он ничего не добьётся", — рассуждает собеседница Лайфа.

При этом Филатова не верит в его слова о "просветлении", которое позволило Галявиеву возомнить себя богом. Она считает, что юноша решил "косить под дурачка", чтобы отправиться вместо тюрьмы на лечение.

"Ничего он не сумасшедший, таким образом он хочет избежать наказания, возможно, где-то об этом прочитал. Он отвечает на вопросы. Если бы он был сумасшедшим, он больше бы присутствовал в своём мире и на своей волне и так чётко не давал бы ответы. Тело реагирует так, что видно, что он не на своей волне, а он на общей, он просто играет роль. Да, он играет истерику, но перед нами не псих", — убеждена эксперт по лицам.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.

Авторы