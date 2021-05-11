После трагедии в гимназии казанские школы передают детей только в руки родителей
Предварительно мамы и папы должны позвонить классному руководителю и предупредить о том, что они придут забирать ребёнка.
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После трагедии в казанской гимназии № 175 все местные школы усилили меры безопасности. Как сообщил Лайфу источник, родителей в образовательные учреждения не пропускают без предварительного звонка классному руководителю.
Своих детей они могут забрать из учреждений только после звонка классному руководителю. И лишь затем педагог выводит подопечного и передаёт родителям. Отмечается, что в некоторых школах такая процедура проходит в присутствии правоохранительных органов.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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