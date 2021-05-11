"Не лезь, я буду охотиться": Мать задержанного за стрельбу в Казани была против покупки оружия, но сын её не слушал

Мать 19-летнего Ильназа Галявиева протестовала, когда ребёнок получил лицензию на оружие и купил себе пятизарядное гладкоствольное ружьё Hatsan Escort. По словам источника Лайфа, тогда парень отмахивался, говорил, что якобы собирается охотиться. Женщина никак не смогла повлиять на решение сына обзавестись оружием. О его подготовке к массовому расстрелу гимназии, где он учился несколько лет назад, она ничего не знала, уточняет наш собеседник.

Мать молодого человека сейчас в шоковом состоянии. В ходе осмотра квартиры у парня нашли кучу патронов. Жилище до сих пор проверяют сапёры. Дело в том, что парень в ходе нападения на школу применил взрывное устройство.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Авторы