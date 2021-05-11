12 мая в казанских школах отменят занятия из-за нападения на гимназию № 175

12 мая во всех школах Казани отменены занятия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

"По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности", — заявили в пресс-службе.