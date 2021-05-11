12 мая в казанских школах отменят занятия из-за нападения на гимназию № 175
Президент региона постановил проверить все учебные заведения Татарстана на предмет безопасности.
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12 мая во всех школах Казани отменены занятия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.
"По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности", — заявили в пресс-службе.
Как уже сообщал Лайф, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани открыл огонь из огнестрельного оружия. В СМИ проходила информация о втором стрелке, но она не подтвердилась. По последним данным экстренных служб, число погибших при стрельбе выросло до 11 человек, среди них девять детей. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что погибло семь школьников — четыре мальчика и три девочки, ещё 16 человек госпитализированы.
Соболезнования выразили президент России Владимир Путин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, хоккейный клуб "Ак Барс".
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