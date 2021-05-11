ПФЛ прекратит своё существование с нового сезона

По данным издания, все клубы — участники ПФЛ уже получили соответствующие уведомления. С нового сезона они войдут в ФНЛ, в которой теперь будет два дивизиона. В первом останется 20 команд, а второй заполнят собой клубы нынешней ПФЛ. При этом он будет разделён на четыре группы.