ПФЛ прекратит своё существование с нового сезона
Все клубы войдут в ФНЛ, в которой отныне будет два дивизиона. Один из них поделят на четыре группы.
Фото © VK / Профессиональная футбольная лига
Начиная со следующего сезона Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит своё существование. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным издания, все клубы — участники ПФЛ уже получили соответствующие уведомления. С нового сезона они войдут в ФНЛ, в которой теперь будет два дивизиона. В первом останется 20 команд, а второй заполнят собой клубы нынешней ПФЛ. При этом он будет разделён на четыре группы.
Добавим, что второй дивизион и станет аналогом нынешней ПФЛ, так как команды будут разделены в нём по тому же принципу, что и сейчас.
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