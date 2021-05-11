Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ПФЛ прекратит своё существование с нового сезона

Все клубы войдут в ФНЛ, в которой отныне будет два дивизиона. Один из них поделят на четыре группы.

11 мая 2021, 09:52

Фото © VK / Профессиональная футбольная лига

Начиная со следующего сезона Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит своё существование. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, все клубы — участники ПФЛ уже получили соответствующие уведомления. С нового сезона они войдут в ФНЛ, в которой теперь будет два дивизиона. В первом останется 20 команд, а второй заполнят собой клубы нынешней ПФЛ. При этом он будет разделён на четыре группы.

"Увидеть забитые мячи не удалось": Футбольный матч превратился в декорации "Сайлент Хилла"

"Увидеть забитые мячи не удалось": Футбольный матч превратился в декорации "Сайлент Хилла"

Добавим, что второй дивизион и станет аналогом нынешней ПФЛ, так как команды будут разделены в нём по тому же принципу, что и сейчас.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Избитого PR-директора "Спартака" могут перевести из реанимации в обычное отделение уже сегодня

сегодня в 10:10

"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения

сегодня в 08:12

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

сегодня в 09:59

В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица

сегодня в 10:08

Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость

сегодня в 10:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1