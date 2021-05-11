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"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани

Трагедия произошла утром 11 мая.

11 мая 2021, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Футбольный клуб "Рубин" у себя в соцсетях выразил соболезнования семьям и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

Лайф публикует видео задержания одного из казанских стрелков

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии № 175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Напомним, утром 11 мая два человека устроили стрельбу в казанской гимназии № 175. Одним из них оказался бывший ученик школы, который вскоре был задержан. По последним данным, жертвами трагедии стали семь детей и один взрослый.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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