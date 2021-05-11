"Рубин" выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в гимназии в Казани

Футбольный клуб "Рубин" у себя в соцсетях выразил соболезнования семьям и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии № 175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 мая два человека устроили стрельбу в казанской гимназии № 175. Одним из них оказался бывший ученик школы, который вскоре был задержан. По последним данным, жертвами трагедии стали семь детей и один взрослый.

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