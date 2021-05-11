"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения
Сегодня, 11 мая, прославленный отечественный специалист отмечает своё 74-летие.
Фото © Пресс-служба "Локомотива"
В твиттере московского "Локомотива" поздравили бывшего главного тренера Юрия Сёмина с днём рождения.
"Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории "Локомотива" Юрию Сёмину. С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!" — говорится в сообщении пресс-службы.
🔙 День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. ⠀— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 11, 2021
С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
➡️ https://t.co/XJT7b9PLPw pic.twitter.com/cyH19ndZA9
Сёмин многие годы возглавлял "Локомотив". С ним железнодорожники трижды становились чемпионами России, выиграли шесть Кубков России и три Суперкубка. В мае 2020 года совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт. Его сменил Марко Николич.
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