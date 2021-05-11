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"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения

Сегодня, 11 мая, прославленный отечественный специалист отмечает своё 74-летие.

11 мая 2021, 08:12

Фото © Пресс-служба "Локомотива"

В твиттере московского "Локомотива" поздравили бывшего главного тренера Юрия Сёмина с днём рождения.

"Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории "Локомотива" Юрию Сёмину. С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!" говорится в сообщении пресс-службы.

Сёмин многие годы возглавлял "Локомотив". С ним железнодорожники трижды становились чемпионами России, выиграли шесть Кубков России и три Суперкубка. В мае 2020 года совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт. Его сменил Марко Николич.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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