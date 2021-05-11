"Локомотив" поздравил Сёмина с днём рождения

"Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории "Локомотива" Юрию Сёмину. С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!" — говорится в сообщении пресс-службы.

🔙 День в истории. Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Сёмину. ⠀ С днём рождения, Юрий Палыч! Крепкого здоровья, успехов и благополучия! ➡️ https://t.co/XJT7b9PLPw pic.twitter.com/cyH19ndZA9

Сёмин многие годы возглавлял "Локомотив". С ним железнодорожники трижды становились чемпионами России, выиграли шесть Кубков России и три Суперкубка. В мае 2020 года совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт. Его сменил Марко Николич.