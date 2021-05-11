Макгрегор назвал самый лёгкий бой в своей карьере

Американский боец Дастин Пуарье стал самым слабым соперником в карьере Конора Макгрегора. Об этом сообщил сам ирландский боец в своём микроблоге в "Твиттере".

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Напомним, впервые бойцы сошлись в 2014 году, тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор. При этом во втором поединке (в январе 2021-го) Пуарье взял реванш, победив после технического нокаута во втором раунде. Ранее сообщалось, что Пуарье подписал контракт на третий бой, а с Макгрегором была достигнута устная договорённость. 3 апреля ирландец подтвердил сообщения о предстоящем поединке.