Макгрегор назвал самый лёгкий бой в своей карьере
Об этом поединке он решил рассказать в связи с вопросом от своих подписчиков в одной из социальных сетей.
Фото © Instagram / thenotoriousmma
Американский боец Дастин Пуарье стал самым слабым соперником в карьере Конора Макгрегора. Об этом сообщил сам ирландский боец в своём микроблоге в "Твиттере".
"Дастин в первом поединке", — написал Макгрегор, отвечая на соответствующий вопрос фаната.
Напомним, впервые бойцы сошлись в 2014 году, тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор. При этом во втором поединке (в январе 2021-го) Пуарье взял реванш, победив после технического нокаута во втором раунде. Ранее сообщалось, что Пуарье подписал контракт на третий бой, а с Макгрегором была достигнута устная договорённость. 3 апреля ирландец подтвердил сообщения о предстоящем поединке.
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