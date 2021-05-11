Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Макгрегор назвал самый лёгкий бой в своей карьере

Об этом поединке он решил рассказать в связи с вопросом от своих подписчиков в одной из социальных сетей.

11 мая 2021, 00:15
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/thenotoriousmma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thenotoriousmma</a></u></p>

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Американский боец Дастин Пуарье стал самым слабым соперником в карьере Конора Макгрегора. Об этом сообщил сам ирландский боец в своём микроблоге в "Твиттере".

"Дастин в первом поединке", — написал Макгрегор, отвечая на соответствующий вопрос фаната.

"Я ничего не менял". Макгрегор ответил оправданиями на комментарий Хабиба по бою с Пуарье

"Я ничего не менял". Макгрегор ответил оправданиями на комментарий Хабиба по бою с Пуарье

Напомним, впервые бойцы сошлись в 2014 году, тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор. При этом во втором поединке (в январе 2021-го) Пуарье взял реванш, победив после технического нокаута во втором раунде. Ранее сообщалось, что Пуарье подписал контракт на третий бой, а с Макгрегором была достигнута устная договорённость. 3 апреля ирландец подтвердил сообщения о предстоящем поединке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Конор Макгрегор определился с покупкой футбольного клуба, и это не "Манчестер Юнайтед"

вчера в 07:18

"Безмозглая деревенщина": Макгрегор отменил бой с Пуарье после ссоры из-за денег

12 апреля, 20:45

Профессиональная деятельность или пьяная драка: за что избили PR-директора "Спартака"

вчера в 20:37

Российский Совбез заподозрил США в навязывании другим биологических исследований

сегодня в 00:44

Когда можно не подчиняться требованиям ДПС: адвокат перечислила несколько случаев

сегодня в 00:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1