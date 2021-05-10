Риелтор посоветовал "единственный способ" выгодно купить квартиру

Риелтор посоветовал "единственный способ" выгодно приобрести квартиру — уделить этому вопросу всё своё время, чтобы успеть ответить на выгодное предложение. По словам Алексея Силантьева, рынок недвижимости в нашей стране подвижный, решения о сделках принимаются быстро, из-за чего нужно рассмотреть как можно больше вариантов за меньшее время.

В беседе с "Парламентской газетой" риелтор уточнил, что для того, чтобы найти хорошее жильё за приемлемые деньги, необходимо отложить в сторону другие дела и сосредоточиться на подборе квартиры.

"Это единственный способ совершить во всех смыслах выгодную сделку", — подчеркнул Силантьев.

Он предостерёг, что сниженная цена на квартиру по сравнению с жильём по соседству с аналогичной планировкой и такой же площадью, как правило, говорит о её скрытых недостатках. Например, это тёмная сторона дома, боковое расположение квартиры.

Ранее Силантьев рассказал, как изменится ипотечная ставка в России. Аналитики полагают, что в этом году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8–4 трлн рублей.

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