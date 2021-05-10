Боевое крыло ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю

Боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю: тот должен отвести полицейские силы от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, на это было отведено два часа, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее уже выступала с таким требованием. Израилю давали время до 18:00 10 мая на вывод силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, освобождение задержанных в ходе столкновений. По истечению этого срока из сектора Газа было выпущено по Израилю более ста ракет.