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Боевое крыло ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю

Какие меры будут приняты по его истечению, не сообщается. В прошлый раз был начат массированный ракетный обстрел.

10 мая 2021, 23:29
<p>Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/NoorNahar16/status/1391898237200707584" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NoorNahar16</a></p>

Фото © twitter/NoorNahar16

Боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю: тот должен отвести полицейские силы от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, на это было отведено два часа, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

"Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов", - заявил представитель группировки Абу Убайда.

Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа

Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее уже выступала с таким требованием. Израилю давали время до 18:00 10 мая на вывод силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, освобождение задержанных в ходе столкновений. По истечению этого срока из сектора Газа было выпущено по Израилю более ста ракет.

Взаимные обстрелы начались 9 мая. Изначально сообщалось о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, позже сообщили ещё о семи. Сначала в Палестине заявили о девяти погибших, среди которых трое — подростки. Однако позже число убитых увеличилось до 20.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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