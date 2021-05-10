Боевое крыло ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю
Какие меры будут приняты по его истечению, не сообщается. В прошлый раз был начат массированный ракетный обстрел.
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Боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум Израилю: тот должен отвести полицейские силы от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, на это было отведено два часа, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.
"Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов", - заявил представитель группировки Абу Убайда.
Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее уже выступала с таким требованием. Израилю давали время до 18:00 10 мая на вывод силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, освобождение задержанных в ходе столкновений. По истечению этого срока из сектора Газа было выпущено по Израилю более ста ракет.
Взаимные обстрелы начались 9 мая. Изначально сообщалось о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, позже сообщили ещё о семи. Сначала в Палестине заявили о девяти погибших, среди которых трое — подростки. Однако позже число убитых увеличилось до 20.
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