Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа

Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по целям, находящимся в секторе Газа. Это стало ответом на серию пусков ракет с позиций боевиков, заявили военные.

"Армия обороны Израиля начала волну атак на террористические цели в секторе Газа" , — говорится в заявлении израильских военных.

При этом уточняется, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля не менее 150 ракет за вечер понедельника. Десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".