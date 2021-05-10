Израиль начал новую волну ответных ударов по сектору Газа
По данным армии, с палестинской территории было выпущено уже около 150 ракет, часть была перехвачена.
Израиль и Газа обмениваются ракетными ударами. Видео © Telegram / Ateo Breaking
Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по целям, находящимся в секторе Газа. Это стало ответом на серию пусков ракет с позиций боевиков, заявили военные.
"Армия обороны Израиля начала волну атак на террористические цели в секторе Газа", — говорится в заявлении израильских военных.
При этом уточняется, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля не менее 150 ракет за вечер понедельника. Десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Взаимные обстрелы начались 9 мая. Изначально сообщалось о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, позже сообщили ещё о семи. Сначала в Палестине заявили о девяти погибших, среди которых трое — подростки. Однако позже число убитых увеличилось до 20.
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