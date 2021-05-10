Романтика привела к трагедии: неудачный сюрприз мог стать причиной крушения самолёта в Татарстане
По одной из версий, пилот хотел сделать возлюбленной необычный подарок на день рождения. Но по какой-то причине произошло "сваливание" воздушного судна при взлёте.
Скриншот видео © МЧС России
Погибший при крушении легкомоторного самолёта типа "Ермак" в Татарстане 56-летний пилот Валерий Полонский, вероятно, хотел сделать сюрприз своей возлюбленной в канун её дня рождения, который наступил бы 10 мая. Парочку на аэродроме видели часто, но о подробностях их отношений никто не знал.
Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, спутницей пилота была Альфия Л. 1980 года рождения. Её опознали соседи и муж. Он рассказал следствию, что с супругой у них шёл бракоразводный процесс, подробностей её личной жизни он не знал. Последние дни Альфия не ночевала дома, приходила в последний раз 1 или 2 мая, сменила одежду и ушла, не сказав ни о чём супругу.
При этом сотрудники аэродрома Пойма сообщили следователям, что Валерия с Альфией в последнее время видели часто, но в каких отношениях друг с другом они состояли, не знали.
Напомним, 9 мая жёсткая посадка летательного аппарата произошла примерно в 900 метрах от местного аэродрома, которому и принадлежит воздушное судно. В результате крушения погибли мужчина и его подруга.
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