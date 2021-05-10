В Кремле отвергли причастность России к кибератаке на трубопроводную компанию в США
Там также уточнили, что Штаты отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности.
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Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не имеет к этому никакого отношения", — отметил представитель Кремля, комментируя слова президента США Джо Байдена о свидетельствах того, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России, передаёт ТАСС.
Отвечая на вопрос агентства, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по данному делу, Песков отметил, что "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".
Ранее американский лидер Джо Байден отметил, что данных о причастности России к хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline нет, хотя киберпреступники могут находиться в РФ.
В самой же Colonial Pipeline рассказали, что речь идёт о вирусе-вымогателе, который при попадании в компьютерную систему временно блокирует её работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую злоумышленниками сумму. По данным СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива в восточную часть США. CNN со ссылкой на свои источники заявил, что хакеры могут быть связаны с Россией.
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